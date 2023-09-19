وزراء خارجية دول “G7” يجتمعون في طوكيو تشرين الثاني/نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء أن وزراء خارجية مجموعة السبع اتفقوا خلال محادثات جرت في نيويورك، على عقد اجتماع في طوكيو يومي 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الخارجية اليابانية عقب اجتماع عقد على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا.

وفي المحادثات، انتقد وزراء خارجية مجموعة السبع مجددا روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، واتفقوا على مواصلة تقديم الدعم لكييف، كما أكدوا الحاجة إلى لاستئناف صفقة الحبوب.

وتتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع هذا العام وعقدت قمتها في هيروشيما في مايو الماضي.

واجتمع وزراء خارجية الدول السبع في ألمانيا في شباط/فبراير الماضي، وفي مدينة كارويزاوا في نيسان/أبريل، وفي المملكة المتحدة في حزيران/يونيو.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا، بعد أن كانت مجموعة الثماني قبل استبعاد روسيا منها في إطار ما يسمى بـ”العقوبات”.

المصدر: وكالات