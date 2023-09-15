تغطية | الفلسطينيون يخروجون دفاعاً عن الأسرى والإحتلال يقمع المشاركين ويقصف غزة

أعلنت وزارة الصحة إصابة 12 مواطنًا، أحدهم صحفي، في قمع الاحتلال في قمع المتظاهرين في جمعة شهداء الدفاع عن الأسرى.

وأفاد مصدر محلي أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المحصنة، أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب عشرات الشبان والفتية الذين يتظاهرون شرق خانيونس احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع واستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

كما أصيب عدد من المتظاهرين بجروح وحالات اختناق خلال قمع تظاهرة مماثلة شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المصور الصحفي أشرف أبو عمرة أصيب في يده جراء قنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال، كما أصيب شابان آخران بقنابل غاز أطلقتها قوات الاحتلال تجاه متظاهرين شرق خان يونس جنوب القطاع.

كان الشباب الثائر وجه دعوات للتظاهر في عدة مواقع شرق قطاع غزة، في حين أطلق الشبان المتظاهرون البالونات الحارقة، باتجاه المستوطنات بغلاف غزة.

الإحتلال يستهدف مواقع للمقاومة شرق مدينة غزة

وقصفت طائرات الاحتلال الصهيوني موقعًا لحماة الثغور شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، بعدما أصابت 12 مواطنًا في قمع المتظاهرين في جمعة شهداء الدفاع عن الأسرى شرق القطاع.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت برج مراقبة لحماة الثغور شرقي الزيتون ما أدى إلى تدميره.

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال متظاهرين بالضفة

أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق – بعد ظهر الجمعة- في مواجهات وقمع قوات الاحتلال تظاهرات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية وشرق قطاع غزة.

ففي نابلس، أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة خرجت ضد الاستيطان، في قريوت جنوب نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص المعدني، أحدهم أصيب في وجهه، إلى جانب العشرات بالاختناق.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن المواطن الذي أصيب في الوجه يعاني من كسر بالأنف ونزيف، وقدمت الإسعافات اللازمة له، قبل نقله للمستشفى.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، دعت المواطنين للمشاركة بالمسيرة دفاعا عن الأراضي المهددة بالاستيلاء. وانطلقت المسيرة من أمام مسجد القرية باتجاه نبع قريوت.

بالصور | من المسيرة الأسبوعية في بلدة بيت دجن شرق نابلس ضد الاستيطان

وفي قلقيلية، سجلت عدة إصابات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لبلدة كفر قدوم. وأفاد الناشط مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين بجروح في اليد، وآخرين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد أداء المواطنين الصلاة، بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية داعين لتصعيد المقاومة الشعبية.

المصدر: مواقع