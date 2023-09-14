قطر تعلن انجاز كافة الاجراءات المتعلقة بتحويل ارصدة ايران الى بنوكها خلال الاسبوع المقبل

اعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد عبد الرحمن آل ثاني انجاز كافة الاجراءات المتعلقة بتحويل ارصدة الجمهورية الاسلامية الايرانية من كوريا الجنوبية الى بنوكها، خلال الاسبوع المقبل.

فقد افادت وكالة ارنا ان وزير الخارجية الايراني “حسين امير عبداللهيان” ونظيره القطري “الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني”، استعرضا خلال اتصال هاتفي بينهما القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و اشاد “امير عبداللهيان” بموقف قطر البناء لمتابعة الافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية وملف الافراج عن السجناء.

في المقابل، اشاد وزير الخارجية القطري بمسار التقدم الحاصل في بعض القضايا المتعلقة بالجمهورية الاسلامية الايرانية مع الاطراف الاخرى؛ معلنا حسم كافة الاجراءات المتعلقة بتحويل الاموال الايرانية الى البنوك القطرية خلال الاسبوع المقبل.

وعلى صعيد اخر، اعلن وزيرا خارجية ايران وقطر الاستعداد لتنفيذ الاتفاق الخاص بتبادل السجناء بين ايران وامريكا في توقيته المحدد، وبوساطة الحكومة القطرية.

وفي الختام، اكد الجانبان على استمرار المشاورات الثنائية فيما يخص القضايا التي تهم البلدين.

المصدر: وكالة ارنا