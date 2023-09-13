بالفيديو | اعصار دانيال.. أمطار غزيرة تضرب الأراضي الفلسطينية وغرق عدد من المنازل شمال قطاع غزة

سقطت الليلة الماضية أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أدى لغرق عدد من المنازل في جباليا شمال القطاع، وسط تحذيرات من استمرار تأثير اعصار دانيال الذي وصل الليلة الماضية للأرضي الفلسطينية.

وقالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان انخفاضاً يطرأ اليوم الأربعاء على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الراصد الجوي حذر بشأن تعرض مناطق فلسطينية لأمطار غزيرة جدا خلال الساعات القادمة، مع وصول عاصفة “دانيال” إلى المناطق الفلسطينية على شكل حالة شديدة من عدم الاستقرار الجوي، ستترافق مع أمطار غزيرة وخشية جدية من حدوث الفيضانات.

ودعا الراصد الجوي الجميع الى أخذ الحيطة والحذر وخاصة المناطق الساحلية بما فيها قطاع غزة، حيث تتواجد سحبا رعدية تحمل أمطارا غزيرة على مقربة من السواحل الفلسطينية وستدخلها خلال الساعات القادمة والذروة من الفجر وحتى ساعات الظهيرة.

وغدا الخميس، تبقى الأجواء حارة نسبياً في ساعات النهار وتنخفض الحرارة بشكل طفيف. ويسود جو شديد الحرارة في غور الاردن فقط. بينما يسود جو صيفي عادي في المناطق الجبلية العالية المتوسطة والعالية. مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش.

المصدر: مواقع فلسطينية