اختتام مهرجان بنت جبيل للتسوق والسياحة

بعد أربعة أسابيع على افتتاح مهرجان التسوق والسياحة في مدينة بنت جبيل 2023، اختتمت نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في المدينة وقسم النقابات والعمال في حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل وبلدية بنت جبيل، المهرجان لهذا العام باحتفال حاشد أقيم في سوق المدينة، بحضور فعاليات وشخصيات بلدية واختيارية وعلمائية واجتماعية، وحشد من الاهالي.

وتخلل حفل الاختتام يوماً قرويا قدمت فيه المأكولات البلدية، وكذلك تخلل باقة من الأناشيد الإسلامية، وسحب جوائز عديدة أبرزها سيارة جديدة.

المصدر: قناة المنار