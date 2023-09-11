الإمام الخامنئي: إن قوة غطرسة أميركا وبعض الدول الأوروبية ضعفت وستضعف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2023 - 12:40
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تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح والناشطين الإسلاميين ورصاص القنص يطال الاوتستراد الشرقي
سقوط قتيل و3 جرحى في اشتباكات مخيم عين الحلوة ليرتفع عدد القتلى الى 7 والجرحى الى 86 جريحا
قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان تدين استهداف مراكز الجيش بمحيط عين الحلوة وتعتبره عملا مشبوها وله دلالات خطيرة
المدير العام للأمن العام بالإنابة: ما يحصل في مخيم عين الحلوة خطير جداً وإذا تمدّد سيتحول الى أزمة مستنزفة
اللواء إلياس البيسري: لن نقف مكتوفي الأيدي جرّاء ما يحصل في المخيم والأولوية حالياً لوقف إطلاق النار ضمن خطة مدروسة
الرئيس نبيه بري ينفي ما تردّد عن تجميد مبادرته بالحوار لمدّة سبعة أيّام تتخلّله أو تليه جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس
تحول جلسة الحكومة اللبنانية الصباحية المخصصة لبحث ملف النزوح السوري الى اجتماع تشاوري بسبب فقدان النصاب
الإمام الخامنئي: لدينا معلومات بأن أميركا شكّلت ما يسمى "مجموعة الأزمة" مهمتها خلق الأزمات في الدول بما فيها إيران
الإمام الخامنئي: "مجموعة الأزمة" وجدت أن الاختلاف المذهبي والقومي وقضية المرأة من أهم النقاط التي يمكن التحريض حولها
الإمام الخامنئي: الأعداء جديون في عدائهم ومخططاتهم ضدنا ونحن أيضا جادون جدا في التصدي لهم
فرق الإنقاذ المغربية تسرع عملياتها بحثاً عن ناجين وسط الأنقاض التي خلفها الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2122 شخصاً
رئيس الحكومة المغربية: سنواصل اتخاذ التدابير التي باشرناها تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى دعم جهود الإغاثة
وزير الصحة المغربي: تجهيز ترسانة لوجستية لضمان سرعة عمليات التدخل وإنقاذ الضحايا وأنوه بالمجهودات التي تبذلها السلطات
إصابة شاب فلسطيني خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا
الإمام الخامنئي: إن قوة غطرسة أميركا وبعض الدول الأوروبية ضعفت وستضعف
منذ 1 ساعة
11 September، 2023
عاجل
الامام الخامنئي
ايران
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الإمام الخامنئي: مجموعة الأزمة وجدت أن الاختلاف المذهبي والقومي وقضية المرأة من أهم النقاط التي يمكن التحريض حوله
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