شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أحيت الجالياتُ الاسلاميةُ في بريطانيا أربعينيةَ استشهادِ الإمامِ الحسينِ وأهلِ بيتِه وأصحابِهِ الكرام (عليهم السلام)، باقامةِ المجالسِ الحسينية، في المساجدِ والمراكزِ والهيئاتِ الإسلامية، المنتشرةِ في أنحاءِ المملكة.

ونظمَ محبّو أهلِ البيت (ع) مراسمَ العزاءِ الحسيني في المركزِ الإسلامي في لندن، التي تضمّنت تلاوةَ السيرةِ الحسينية، واقامةَ حلقاتِ اللطم، بمشاركةِ عددٍ كبيرٍ من أبناءِ الجالياتِ الاسلامية، من مختلفِ الأعمار.

وشهدت المراسمُ في المركزِ الإسلامي في لندن، رفعَ رايةِ مرقدِ الإمامِ الحسين (ع)، التي أُحضرت إلى لندن، من مدينةِ كربلاءَ المقدسة. كما شهدت المساجدُ والمراكزُ الاسلامية في كبرى المدنِ البريطانية إحياءَ مراسمِ الأربعينَ حيث اُلقيت الكلماتُ التي شددت على أهميةِ ابقاءِ هذه المناسبةِ حيّةً في نفوس المسلمين.

المصدر: المنار