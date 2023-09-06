شركاء النصر، شاركونا رأيكم

انطلقت منذ صباح اليوم الأربعاء مسيرة مشياً على الأقدام، من مرقد السيدة رقية بنت الحسين (ع) إلى مرقد السيدة زينب بنت علي (ع) في دمشق في إحياء لذكرى أربعين الإمام الحسين (ع).

وسار الآلاف “مشاية” من مرقد السيدة رقية (ع) في وسط دمشق نحو مرقد السيد زينب (ع) في مدينة السيدة زينب بريف دمشق، وتقدر المسافة بين المرقدين بأكثر من 14 كيلومترا.

ويُحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين، وهي مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في معركة كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.

وتعتبر أربعينية الإمام الحسين (ع) أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء في هذا اليوم، ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام).

المصدر: موقع المنار