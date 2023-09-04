شركاء النصر، شاركونا رأيكم

انابيب طبية ملقاة الى جانب حاويات النفايات والمواطنون ناشدوا المعنيين وضع حد للاستهتار بصحتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2023 - 19:44

انابيب طبية ملقاة الى جانب حاويات النفايات والمواطنون ناشدوا المعنيين وضع حد للاستهتار بصحتهم

منذ 2 ساعة 4 September، 2023
لبنان

تفاجأ مواطنون في صيدا اليوم، بإلقاء مئات الانابيب الطبية التي تستخدم عادة في المختبرات الطبية وفي المستشفيات ملقاة قرب احدى حاويات النفايات عند البوابة الفوقا، بطريقة تهدد السلامة العامة بنقل الامراض والجراثيم بين الناس.

وتساءل المواطنون الى “اي درجة من الاستهتار بالصحة والسلامة العامة التي وصلنا اليها خصوصا وان المدينة تعاني اصلا من ازمة نفايات تعمل على معالجتها مبادرات فردية وجماعية”، مناشدين المعنيين “وضع حد لهذا الاستهتار المتمادي بصحة الناس وسلامتهم العامة خصوصا في ما يتعلق بالنفايات الطبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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