شركاء النصر، شاركونا رأيكم

تفاجأ مواطنون في صيدا اليوم، بإلقاء مئات الانابيب الطبية التي تستخدم عادة في المختبرات الطبية وفي المستشفيات ملقاة قرب احدى حاويات النفايات عند البوابة الفوقا، بطريقة تهدد السلامة العامة بنقل الامراض والجراثيم بين الناس.

وتساءل المواطنون الى “اي درجة من الاستهتار بالصحة والسلامة العامة التي وصلنا اليها خصوصا وان المدينة تعاني اصلا من ازمة نفايات تعمل على معالجتها مبادرات فردية وجماعية”، مناشدين المعنيين “وضع حد لهذا الاستهتار المتمادي بصحة الناس وسلامتهم العامة خصوصا في ما يتعلق بالنفايات الطبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام