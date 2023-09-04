شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أشار الامين العام لحركة “الأمة” في لبنان الشيخ عبد الله جبري إلى أن “المؤامرة الغربية والمخططات الصهيو-أميركية والأزمات المفتعلة من قبلهم تحت مسمّيات وشعارات زائفة ومتعددة، غايتها الأساس استهداف القضية الفلسطينية، التي ستبقى حاضرة بوجدان وضمير وقلب كل مسلم وكل أحرار العالم، بفضل صمود أبنائها ومقاومتهم ورفضهم جميع محاولات طمس قضيتهم”.

واكد الشيخ الجبري خلال ندوة بعنوان: “فلسطين باقية… والاحتلال إلى زوال” أن “الشعب الفلسطيني يحمل راية الجهاد والمقاومة لأنها إرث الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل فلسطين، وعلينا أن نحافظ على كل أشكال المقاومة حتى دحر الاحتلال”، وقال “معركة ثأر الأحرار ومحاولة العدو الفاشلة اقتحام جنين دمّرتا أحلام الصهاينة، فالأجيال الشابة في فلسطين أكملت مسيرة الجهاد والمقاومة ومواجهة مشاريع العدو التهويدية، وهي على يقين تام بأن كيان الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام