شركاء النصر، شاركونا رأيكم

سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة جنين يستهدفون طائرات  ‫الاحتلال المسيرة في سماء المخيم ويسقطون إحداها ويسيطرون عليها  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2023 - 11:44

سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة جنين يستهدفون طائرات  ‫الاحتلال المسيرة في سماء المخيم ويسقطون إحداها ويسيطرون عليها 

منذ 25 mins 4 September، 2023
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