شركاء النصر، شاركونا رأيكم

سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة جنين يستهدفون طائرات الاحتلال المسيرة في سماء المخيم ويسقطون إحداها ويسيطرون عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2023 - 11:44
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سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة جنين يستهدفون طائرات الاحتلال المسيرة في سماء المخيم ويسقطون إحداها ويسيطرون عليها
منذ 25 mins
4 September، 2023
عاجل
اسقاط مسيرة اسرائيلية
سرايا القدس
مخيم جنين
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