شركاء النصر، شاركونا رأيكم

تقرير مصور| رغم الحصار سوريا تصنّع الواح الطاقة الشمسية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2023 - 22:44

تقرير مصور| رغم الحصار سوريا تصنّع الواح الطاقة الشمسية

منذ 2 ساعة 3 September، 2023
سورية - عربي وإقليمي

سوريا تصنّع الواح الطاقة الشمسية..  رغم الحصار

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