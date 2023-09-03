شركاء النصر، شاركونا رأيكم

تقرير مصور| رغم الحصار سوريا تصنّع الواح الطاقة الشمسية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 3 2023 - 22:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: لبنان ليس بحاجة إلى نصائح أمريكية والمقاومة ستبقى حاضرة للدفاع عنه
السيد هاشم صفي الدين: عداوة الأميركيين للبنان لا تقل عن عداوة الصهاينة وربما تكون أشد والوجود الأميركي بالمنطقة سينتهي
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: السياسات الغربية تلتزم تنفيذ ما يحقق مصلحة العدو الإسرائيلي المترهل
تقرير مصور| رغم الحصار سوريا تصنّع الواح الطاقة الشمسية
منذ 2 ساعة
3 September، 2023
سورية
-
عربي وإقليمي
سوريا تصنّع الواح الطاقة الشمسية.. رغم الحصار
حصار سوريا
التعليقات
ذات صلة
مماطلة اميركية في تنفيذ قرار دخول المساعدات الى سوريا
مساعدات من صيدا: “يسقط قيصر”
سورية تعتبر ان قرار الإدارة الأمريكية تجميد بعض تدابيرها القسرية مؤقتاً مضلل ويهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
شركاء النصر، شاركونا رأيكم
استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق
مشاركة