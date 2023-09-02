شركاء النصر، شاركونا رأيكم

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم السبت بين قوات الأمن الصهيونية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب، أدت لوقوع 35 اصابة بين المتظاهرين والعناصر الشرطة، وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن المظاهرة خرجت احتجاجا على مهرجان نظمته السفارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة، وأن المتظاهرين من طالبي اللجوء المعارضين للنظام في إريتريا.

وتحولت المظاهرة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، حيث تم رشقهم بالحجارة والألواح الخشبية وأكياس القمامة.

واخترق ملثمون حواجز الشرطة وقاموا بتكسير نوافذ المباني وزجاج السيارات في شارع ياد حروتس، وألحقوا أضرارا جسيمة بسيارة للشرطة، وخلفوا دمارا كبيرا في ناد أشعلوا النار فيه ،وقالت الشرطة إن عناصرها أطلقوا النار في الهواء ولم تقع إصابات

المصدر: اعلام العدو