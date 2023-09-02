شركاء النصر، شاركونا رأيكم

‫السيد حسن نصر الله استقبل الأمين العام لحركة ‏الجهاد  ‫الإسلامي زياد نخالة ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحماس صالح العاروري  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2023 - 10:56

‫السيد حسن نصر الله استقبل الأمين العام لحركة ‏الجهاد  ‫الإسلامي زياد نخالة ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحماس صالح العاروري 

منذ 21 mins 2 September، 2023
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