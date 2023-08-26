شركاء النصر، شاركونا رأيكم

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في فعالية لإحياء الذكرى الـ952 لنصر معركة ملاذكرد، بمنطقة أخلاط بولاية بيتليس شرقي البلاد.

ووقعت معركة ملاذكرد في 26 أغسطس/ آب 1071، وتمكن فيها السلطان السلجوقي ألب أرسلان من هزيمة الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس. وفتح انتصار السلاجقة بقيادة ألب أرسلان الطريق أمام الأتراك للتقدم في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حاليا باسم تركيا، وشكل منعطفا تاريخيا في المنطقة.

وفي كلمة له خلال الفعالية، قال أردوغان: “نستذكر بإجلال، فاتح الأناضول، وقائد ملحمة ملاذكرد المجيد، السلطان ألب أرسلان، وجميع شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلالنا على مدى قرون”.

وأضاف: “في حين أن معظم الذين يلقنون العالم درسا في حقوق الإنسان والديمقراطية يفكرون في كيفية التستر على عيوبهم في الماضي، فإننا نحمل بكل فخر انتصارات أجدادنا على صدورنا أوسمة شرف”. وتابع: “من يريد التعرف على التاريخ المجيد للأمة التركية عليه زيارة (منطقة) أخلاط وملاذكرد (بولاية بيتليس)”.

المصدر: وكالة انباء الاناضول