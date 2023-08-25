شركاء النصر، شاركونا رأيكم

معرض المنتوجات السورية في مجمع سيد الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2023 - 05:20
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معرض المنتوجات السورية في مجمع سيد الشهداء
منذ 9 ساعة
24 August، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
معرضٌ في مجمعِ سيدِ الشهداء لمنتوجات سوريةٍ يستمرُ لعشرةِ ايامٍ يوميا.
المصدر:
قناة المنار
معرض المنتوجات السورية
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