الخارجية اللبنانية دانت “الهجرة غير الشرعية”

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان في بيان لها الخميس حول الهجرة غير الشرعية ” تبلغ لبنان إنطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه بإتجاه قبرص”، وتابع “إذ ندين الهجرة غير الشرعية، نؤكد إلتزام لبنان بإستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها”.

وشدد البيان على “رفض لبنان إستقبال أي مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة إنطلاق القارب الذي كان على متنه”، وعبر القلق “إزاء إزدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة السوريين منهم”، واضاف ان “هذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرا عبر دول ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنها غير آمنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام