وصلت صباح اليوم الأربعاء إلى البلوك رقم -9- جنوب لبنان منصة الحفر التابعة لشركة توتال الفرنسية، ونشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية صورة على منصة “اكس” لمشهد المنصة .



وتفقد وزيرا الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ووليد فياض القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار بيروت الدولي لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر المخصصة لتقدير الخدمات من والى منصة الحفر .

واكد الوزيران ان”بدء الحفر هو الخطوة الأولى على طريق تحويل لبنان الى بلد نفطي آملين ان يؤدي ذلك الى منفعة مالية واقتصادية على جميع اللبنانيين”.

مراسلنا في الجنوب : المنصة في وسط البلوك رقم 9 وستقوم خلال 10 بالتثبيت والتجهيز للبدء بالحفر

السيد نصرالله : الصندوق السيادي هو حاجة ملحّة للبنان كي تكون الثروة النفطية لكل اللبنانيين

وكان سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد اعلن قبل يومين في ذكرى انتصار 14 آب أن”عملية ترسيم الحدود البحرية وبدء التنقيب ما كانت لتتحقق لولا البناء على نتائج حرب تموز 2006 والانجاز ما كان ليتحقق لولا التكامل بين المقاومة والدولة وان الاستفادة من كل عناصر القوة اللبنانية ادت الى هذه النتيجة الطيبة”.

وأمل سماحته من النواب مقاربة موضوع الصندوق السيادي مقاربة وطنية وسيادية مؤكدا ان”الصندوق السيادي هو حاجة ملحّة للبنان كي تكون الثروة النفطية لكل اللبنانيين وتستفيد منه الأجيال الآتية”.

واشار السيد نصرالله إلى ان” الضمانة الحقيقية للحفاظ على حقوق لبنان وثروته النفطية هو احتفاظ لبنان بكل عناصر القوة وفي مقدمها المقاومة، وما يمنع العدو من الانتقاص من حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية هو فهمه أن أيّ محاولة ستُقابل برد الفعل القوي الذي سيجعله نادمًا”.

يمثل وصول باخرة التنقيب إلى البلوك رقم 9 في لبنان فرصة فريدة لتحقيق تحول اقتصادي وتنمية مستدامة، يجب على الحكومة والجهات المعنية العمل بجدية للتغلب على التحديات المتعلقة بالبيئة والتنظيم، وضمان أن هذه العملية تخدم مصلحة الشعب اللبناني وتحقق رفاهيته على المدى البعيد.

المصدر: موقع المنار