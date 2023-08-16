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August 16 2023 - 11:32

الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية

منذ 2 ساعة 16 August، 2023
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أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في سماء مقاطعة كالوغا فجر اليوم الأربعاء.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: “في حوالي الساعة 5.00 (فجرا)، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات بدون طيار على أهداف في منطقة كالوغا”.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت كل المسيرات في الوقت المناسب ودمرتها، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أضرار أو إصابات.

وكانت القوات الروسية أسقطت خلال الأيام الأخيرة عددا من المسيرات الأوكرانية في مقاطعات بيلغورود وكالوغا وكورسك.

المصدر: وكالات

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