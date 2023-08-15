استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب “بشدة” الهجوم الانتحاري على مقام السيد احمد بن الامام الكاظم في شيراز، “الذي استهدف مؤمنين أبرياء في احد المقامات الدينية، انتهكت حرمته عصابة إرهابية تكفيرية، بغية ازهاق اكبر عدد من المؤمنين، حالت العناية الإلهية دون وقوع مجزرة مروعة” .

ونوه الخطيب “بجهود القوى الامنية في إيران وكشفها لافراد الشبكة التكفيرية واعتقالهم، مما جنب سفك المزيد من دماء الأبرياء”.

ورأى ان “هذا العدوان التكفيري يستكمل اهداف التفجيرات الإرهابية في سوريا وافغانستان وباكستان وغيرها، بغية زعزعة امن واستقرار البلاد الاسلامية واثارة الفتن المذهبية، خدمة لدوائر استعمارية تسعى لتخريب بلادنا، مما يستدعي المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول الاسلامية لاجتثاث الإرهاب التكفيري وتشكيل جبهة عالمية لمكافحة هذا الإرهاب، الذي ينافي تعاليم وقيم الاسلام” .

وتقدم الخطيب ب “أحر التعازي من القيادة الايرانية والشعب الايراني العزيز وذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وان يحفظ الجمهورية الاسلامية الايرانية من شر اعدائها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام