تقرير مصور | الحرارة في العراق تخطت الـ 50 درجة مئوية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2023 - 20:14

تقرير مصور | الحرارة في العراق تخطت الـ 50 درجة مئوية

منذ 3 ساعة 15 August، 2023
ارتفاع درجات الحرارة في العراق
العراق - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

الحرارة تجاوزت الخمسين درجة مئوية في العراق.

المصدر: قناة المنار

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