تمكّن عناصر من الدفاع المدني اللبناني الاثنين من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل مستودع الأقمشة على طريق مطار بيروت الدولي، وعملوا على تبريد الطبقات السفلى الثلاث حيث اندلعت النيران للتأكد من عدم تجدد الحريق بشكل نهائي.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في بيانها ان “غرفة العمليات كانت قد تلقّت بلاغاً يفيد عن اندلاع النيران داخل المستودع حوالي الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين بتاريخ31-7-2023، على الفور استدعت المديرية العامة للدفاع المدني عناصرها من المراكز المنتشرة في المناطق اللبنانية للمؤازرة وبدأت عمليات الإطفاء بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت وفوج إطفاء الضاحية”، وتابعت “قد استشهد المتطوع المثّبت محمد جهاد بيدي في تلك الليلة نظير استبساله إلى جانب رفاقه أبطال الدفاع المدني لتنفيذ المهمة الموكلة إليهم، وتوالت عمليات الإطفاء داخل مستودع الاقمشة دون توقف على مدار ساعات الليل والنهار”، ولفتت الى انه “قد تعرّض عدد من العناصر لإصابات متفرّقة خلال تنفيذ المهمة”.

واوضح البيان ان “ثمة تعقيدات أساسية أعاقت عمليات الإطفاء أبرزها أنّ المستودع ملاصق لمستودعات أخرى مجاورة، لذا انعدم إمكان الوصول إلى مصدر النار إلا من المدخل الرئيسي”، وتابع ان “كمية المواد المخزنة ضخمة جداً ولا يمكن تحديدها إلا من قبل أصحاب المستودع”.

وأشار البيان الى ان “عودة المواطنين القاطنين في المبنى حيث اندلع الحريق في الطبقات السفلية هي مرهونة بالقرار الذي ستتخذه المراجع المعنية بهذا الشأن”، ولفت الى انه “بعد أن تمّ التأكد من انتهاء عمليات التبريد ستكلف المديرية العامة للدفاع المدني، كما جرت العادة، خبيراً معتمداً لديها، لإجراء التحقيقات اللازمة والكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران وجلاء الموضوع برمته”.

المصدر: صحيفة الاخبار