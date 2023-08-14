تقرير مصور| الإحتلال متوجس من عواقب تراجع جهوزية جيشه أمام تنامي قدرات المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2023 - 19:14

تقرير مصور| الإحتلال متوجس من عواقب تراجع جهوزية جيشه أمام تنامي قدرات المقاومة

منذ 2 ساعة 14 August، 2023
عربي وإقليمي - كيان العدو
انتقادات ونقاشات حادة بين قادة الجيش الصهيوني ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب كشفِهم عدم جهوزية الجيشِ للحربِ بموازاةِ التحذيرِ مما تنقله وسائل اعلام حزب الله على مدارِ الساعة حول الانقسام الداخلي الصهيوني.

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