انتقادات ونقاشات حادة بين قادة الجيش الصهيوني ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب كشفِهم عدم جهوزية الجيشِ للحربِ بموازاةِ التحذيرِ مما تنقله وسائل اعلام حزب الله على مدارِ الساعة حول الانقسام الداخلي الصهيوني.