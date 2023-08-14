نتابع أجواء ذكرى انتصار تموز 2006 مع مراسلينا علي شعيب من العباد على الحدود مع فلسطين المحتلة، وسامر الحاج علي من الناقورة، وعلي يزبك من بعلبك، وماهر قمر من البقاع الغربي، وعلي شبيب من النبطية، وحسن خليفة من الضاحية الجنوبية لبيروت.

نبدأ مع الزميل علي شعيب من موقع العباد، حيث ما زالت ذاكرة المكان تحتفظ بذكرى الانتصار من العام 2006 وحتى يومنا هذا..

ومن الناقورة التي تعيش كل مفردات الانتصار، نتابع المشهد مع الزميل سامر الحاج علي..

الى بعلبك، نستكمل مشهد قراءة الانتصار في تموز، مع مراسلنا علي يزبك..

ماهر قمر من البقاع الغربي، يحكي كيف تستذكر مشغرة الانتصار بعد 17 عاماً..

أجواء النبطية لا تختلف عن أجواء باقي المناطق، المشهد من المدينة مع الزميل علي شبيب..

الى الضاحية الجنوبية لبيروت، مع الزميل حسن خليفة..

المصدر: موقع المنار