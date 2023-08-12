زار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عائلة الشهيد أحمد قصاص معزيًّا باستشهاده، وقال “الصور كشفت أن الشهيد أحمد قصاص كان عربون الشرف والوفاء والكرامة في الموقع المقاوم وفدى بدمائه مصلحة لبنان”.



وأضاف سماحته “ندعو القوى الأمنية والقضائية أن تتابع وتحقق بدقة من أجل معاقبة المفتنين الذين حاولوا أخذ البلد إلى الهاوية”.

وأكد الشيخ قاسم أنّ “الذي حصل في الكحالة هو محاولة إحداث فتنة واصطناع قضية ليست موجودة”، مشيّدًا بالقوى السياسية والناس الذين وقفوا إلى جانب حزب الله وكانوا يعملون معًا من أجل تهدئة الأوضاع ووأد الفتنة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية + المنار