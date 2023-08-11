قال رئيس “ندوة العمل الوطني” رفعت البدوي “بعد مضي 48 ساعة على حادثة كوع الكحاله، نستطيع القول ان لبنان تجاوز مرحلة خطره من فتنة مدبرة عاش خلال اللبنانيون ساعات من الرعب استعادوا فيها مرارة الحرب الاهلية بكل تفاصيلها”.

ولفت البدوي الى ان “حادثة كوع الكحاله وما تلاها من تطور امني ادى ادى سقوط قتلى هم من ابناء الوطن الواحد، كان يمكن تلافيه لولا التحريض الاعلامي والسياسي المستمر، وتقصد بعض السياسيين اطلاق المواقف السياسية التعبوية الفتنوية ضد حزب الله، وبالاخص عبر بعض الشاشات، كتعبير منهم عن شهادة ولاء تقدم للسفارة الاميركية في لبنان”.

وأشار البدوي الى إن “شاحنة الذخيرة التابعة لحزب الله تعرّضت لحادث طبيعي، يمكن حدوثه مع اي شاحنة تابعة لبعض الاحزاب التي ما برحت تستورد السلاح من بلاد شتى، وحتى من العدو الاسرائيلي نفسه والتاريخ شاهد على ذلك”، وتابع “فيما حمولة شاحنة حزب الله كانت في صدد تعزيز قدرات المقاومة الردعية ضد العدو الاسرائيلي، ولحماية لبنان واللبنانيين من الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة”.

ولفت البدوي الى ان “من يطالب الجيش اللبناتي ببسط سيادته وتولي الامن في البلاد، هم انفسهم انكروا ذلك بعدما فاض حقدهم على الجيش اللبناني بعبارات املائية مقيتة مشككة بالدورالوطني للجيش اللبناني وبشكل لا يليق بموسسة وطنية ضامنة للامن وللسلم الاهلي”.

المصدر: بريد الموقع