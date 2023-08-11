أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه لا يجوز محاكمته، إلا بعد انتخابات الرئاسة عام 2024 ، كما ذكرت وكالة “نوفوستي”.

ووصف ترامب محاكمته بأنها “كان يجب ألا تحدث أبدا نظرا لحقي في حرية التعبير والفساد الكبير لبايدن”، في منشور على موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي.

واستنكر طلب النيابة العامة بدء المحاكمة يوم 2 كانون الثاني عام 2024 في قضية اقتحام الكابيتول “، معتبرا ذلك “تدخلا في الانتخابات”.

يذكر أن النيابة العامة الأميركية طلبت بدء محاكمة ترامب في القضية التي يتهم فيها بالتآمر لغرض إلغاء نتائج انتخابات عام 2020، في 2 كانون الثاني المقبل.

المصدر: نوفوستي