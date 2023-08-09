هل يكفي تسليم لبنان داتا النازحين؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2023 - 22:50

هل يكفي تسليم لبنان داتا النازحين؟

منذ 2 ساعة 9 August، 2023
لبنان

هل سينعكس تسليم داتا النازحين للبنان على خطة اعادتهم؟

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