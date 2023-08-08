قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في تصريح بعد انتهاء الاجتماع الوزاري التشاوري في الديمان اننا “اتفقنا على تحصين الوطن بحفظ صيغة العيش معاً وحماية قيمنا الاخلاقية والايمانية من ثقافة الشذوذ”.

واضاف:” اجمع الحاضرون على المخاطر التي تتهدد لبنان ووحدته وقيمه الايمانية والاخلاقية….كما كان هناك اجماع على ان هدم التنوع ونسف القيم سيؤدي الى خراب لبنان، وان المستفيد الوحيد من ذلك هي اسرائيل التي تسعى لتحقيق هذا الهدف، لأنها تعتبر ان لبنان بتنوعه يمثل النقيض لها الذي يسقطها اخلاقياً ومعنوياً”.

واوضح :”منذ استلامي لمهامي في وزارة الثقافة اعلنت ان دورنا الاساس سيكون بث الوعي لما يحاك ضد لبنان والشعب اللبناني ومن هذا المنطلق طرحت امام غبطته ودولة رئيس الوزراء فكرة عقد هذا اللقاء فلقيت ترحيباً”.

واردف:” كل لبناني واع ومسؤول ، عليه ان يسعى الى افشال المكائد الشيطانية التي ترمي الى بث الفرقة بين اللبنانيين وتيئيسهم من صيغة العيش الواحد وتحريضهم على الهجرة او على اعتماد خيارات لا تخدم الا اعداءنا من مثل طروحات التقسيم تحت عناوين ملطّفة، كالفدرلة ” . وقال “كل الشكر للديمان وغبطة راعيه على حفاوة الاستقبال والاحاطة وسنعمل بالتعاون معه ومع جميع المخلصين من اجل حماية لبنان ووحدته وقيمه الاخلاقية والايمانية ونعلنها مقاومةً ثقافية ضدّ كل ما يتهدد تنوّعنا وقيمنا الاخلاقية والايمانية ومقدساتنا وثقافتنا وهويتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام