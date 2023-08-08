أعلنت شرطة لندن اعتقال شخص للاشتباه في تنفيذه عملية طعن قرب المتحف البريطاني في المدينة. وتم استدعاء الشرطة إلى منطقة الجذب السياحي ذات الشهرة العالمية بعد ورود تقارير عن هجوم بسكين، وتم السيطرة على الحادث الآن.

أما الرجل الذي تعرض للطعن في ذراعه فقد عولج في مكان الحادث ونقلته خدمة الإسعاف في لندن إلى المستشفى.

وقالت الشرطة في بيان إنه “تم القبض على رجل للاشتباه في أنه تسبب بأذى جسدي خطير، بعد حادثة منعزلة عند تقاطع شارع راسل / شارع المتحف حوالي الساعة 10 صباحا. تم نقل رجل إلى المستشفى مصابا بطعنة، مؤكدة أن “الحادث منفرد ولا توجد مخاطر معلقة على الجمهور، كما أنه لا يتم التعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب”.

وبحسب ما ورد تم إجلاء الزوار من المتحف، فيما قال المتحف البريطاني في منشور على منصة X (تويتر سابقا) “المتحف مغلق مؤقتاً بسبب حادث قريب، سنقوم بتحديث المعلومات لاستقبال الزوار بمجرد أن نتمكن من إعادة الفتح”.

المصدر: روسيا اليوم