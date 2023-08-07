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August 7 2023 - 13:06

انخفاض أسعار النفط بعد مكاسب أسبوعية

منذ 2 ساعة 7 August، 2023
اقتصاد - صفحات منوعة

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد ارتفاع سجلته الأسبوع الماضي بسبب مخاوف على إمدادات الخام، وتمديد روسيا والسعودية تخفيض الإنتاج الطوعي لشهر إضافي.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.25% إلى 82.65 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 0.22% إلى 86.05 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

والأسبوع الماضي، أنهت عقود “برنت” تداولات الجمعة عند 86.24 دولار للبرميل، وسجل الخام مكاسب أسبوعية نسبتها 2.15%، فيما بلغ الخام الأمريكي 82.82 دولار للبرميل، محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 2.8%.

المصدر: روسيا اليوم

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