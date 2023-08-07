المجلس العسكري في النيجر يعلن إغلاق المجال الجوي للبلاد اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2023 - 13:06
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المجلس العسكري في النيجر يعلن إغلاق المجال الجوي للبلاد اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر
منذ 2 ساعة
7 August، 2023
اعلاق المجال الجوي في النيجر
المجلس العسكري في النيجر
النيجر
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