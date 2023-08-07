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August 7 2023 - 09:16

سوريا | استشهاد 4 عسكريين بعدوان صهيوني على محيط دمشق تصدت له الدفاعات الجوية

منذ 10 mins 7 August، 2023
عدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط في ريف دمشق
سورية - عربي وإقليمي

استشهد أربعة عسكريين سوريين وأصيب أربعة آخرون جراء عدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدّت له الدفاعات الجويّة السورية وأسقطت بعض الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري سوري أنه “حوالي الساعة الثانية وعشرون دقيقة من فجر اليوم الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”. وأضاف المصدر إن العدوان أدى إلى “استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وفي تموز/يوليو الماضي، شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية على مواقع في ريف حمص وسط سوريا، وتأتي هذه الغارات، استمراراً لسلسلة الاعتداءات التي يشنّها العدو على سوريا، خلال السنوات الماضية.

المصدر: موقع المنار + وكالة سانا

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