قتل ستة أشخاص واعتبر أربعة في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة انهمرت على إقليم جيلن بشمال شرقي الصين، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد، بحسب “فرنس برس”.

وتشهد الصين خلال الأسابيع الأخيرة هطول أمطار غزيرة، وأعلنت بكين الجمعة أن الكوارث الطبيعية أسفرت عن 147 قتيلا ومفقودا في تموز.

ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا الإعصار دوكسوري الذي ضرب الصين القارية في مطلع الأسبوع قبل أن ينتقل إلى الشمال ويخفَّض تصنيفه إلى عاصفة.

ولا تزال حال الإنذار القصوى مفروضة ظهر الأحد في بكين بسبب “مخاطر جيولوجية” مثل انزلاقات للتربة نتيجة الأحوال الجوية.

المصدر: فرنس برس