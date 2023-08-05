استشهد مساء الجمعة شاب برصاص مستوطنين بقرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19عاماً) برصاص الاحتلال الحي في قرية برقة شرق رام الله

وهاجمت مجموعات من المستوطنين أراضي المواطنين في مناطق ( الحدب والخلاف، بير المرج)، حيث تصدى لهم الأهالي ورشقوهم بالحجارة، حيث أقدم المستوطنون على إطلاق النار على الأهالي، وإصابة شاب بجروح حرجة، فارق على إثرها الحياة في المستشفى.

وقالت مصادر محلية إن شابين أصيبا بالحجارة، إلى جانب إحراق المستوطنين مركبتين في القرية. وجاء الهجوم بعد قرار الاحتلال بإخلاء البؤرة الاستيطانية (عوز تسيون) المقامة على أراضي القرية.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الشهيد قصي جمال معطان (19 عامًا). وأكدت الحركة في بيان لها، على ضرورة النفير والعمل بكل الأشكال النضالية لردع المستوطنين وصد عدوانهم، وقطع كل الطرق الالتفافية التي يستخدمونها في العدوان على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.

وقالت “حماس” في بيان صحفي: “نشد على يد المقاومين والثوار الذين يدافعون عن كرامة شعبنا في وجه عصابات الإجرام الصهيونية”، داعية كل من يحمل السلاح للانتصار لدماء الشهداء والأطفال الأبرياء من أبناء شعبنا.

كما أكدت الحركة على وحدة الصف الوطني، ودعت لتوجيه كل الجهود والإمكانات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الفاشي حتى زواله عن أرضنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

جنين.. وفاة شاب وإصابة آخر بإطلاق نار من مجهولين في جنين وأمن السلطة يهاجم مشفى ابن سينا

وتوفي مساء اليوم الجمعة، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، شاب وأصيب آخر بجراح إثر تعرض سيارتهما لإطلاق نار على شارع حيفا قرب حرش السعادة غرب المدينة.

وأعلن مستشفى ابن سينا في مدينة جنين عن وفاة الشاب بهاء كعكبان إثر إطلاق نار استهدف سيارته الليلة، ووفقًا للمستشفى فإن أحد الشابين أصيب في الصدر والثاني في الظهر وخرجت من كتفه.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشابين تعرضا لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين حتى اللحظة في مركبتين على شارع حيفا.

وفي السياق، اندلعت مصادمات تخللها إطلاق نار بين أجهزة السلطة ومواطنين أمام مستشفى ابن سينا في جنين، والذي يقبع فيه شابين أطلقت عناصر مدنية النار على سيارتها.

وأطلقت قوات السلطة تطلق الرصاص وقنابل الغاز تجاه المواطنين بالقرب من مستشفى ابن سينا في جنين. كما اصيب مرضى داخل مستشفى ابن سينا في جنين بحالات اختناق بفعل قنابل الغاز التي تلقيها قوات السلطة.

وأفادت مصادر محلية بأن أجهزة السلطة حصلت على تنسيق أمني من الاحتلال، وارسلت تعزيزات بينها آليات إلى محيط مستشفى ابن سينا في جنين.

كما أطلقت أجهزة أمن السلطة الرصاص وقنابل الغاز خلال تشييع أحد الشبان، الذي تعرضت سيارته لإطلاق نار من قبل عناصر بزي مدني في جنين، ما أدى إلى وقوع إصابات.

ونفى محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب أي علاقة للأجهزة الأمنية بحادثة إطلاق النار التي وقعت مساء اليوم واستهدفت عدد من الأشخاص داخل مركبة على شارع حيفا، وقال إنه يجري التحقق من ملابسات الحدث.

وألقى شبان عبوة متفجرة، كما أطلقوا النار بشكل كثيف على مقر المقاطعة التابع للسلطة في جنين، بعد إطلاق قواتها النار وقنابل الغاز على مواطنين أمام مستشفى ابن سينا في جنين.

المصدر: مواقع