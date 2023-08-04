أدان الاتحاد الأوروبي حظر النيجر بث محطة “فرانس 24″ و”إذاعة فرنسا الدولية” على أراضيها، متجاهلا حظره بث القنوات الروسية، وقمعه للإعلام الروسي في بلدانه على خلفية أزمة أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي في تغريدة على تويتر “هذه الخطوة انتهاك خطير للحق في المعلومات وحرية التعبير. والاتحاد الأوروبي يدين بشدة هذه الانتهاكات للحريات الأساسية”.

وأعلنت محطة “فرانس 24″ التلفزيونية و”إذاعة فرنسا الدولية” (إر إف آي) أن بثهما أوقف في النيجر منذ بعد ظهر الخميس.

وقال مسؤول لوكالة “فرانس برس” إن الإجراء جاء “بتعليمات من السلطات العسكرية الجديدة”.

وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها: “تعيد فرنسا تأكيد التزامها وتصميمها الدائمين على المحافظة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحماية الصحافيين”.

وأضافت: “في النيجر جاءت الإجراءات المناهضة للصحافة على خلفية قمع استبدادي ينفذه الانقلابيون”، مؤكدة أن “فرنسا تستنكر الانتهاكات الخطرة للحريات الأساسية”.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا حظرت بث وكالة “سبوتنيك” الروسية، وشبكة RT بالإنكليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية على شبكات التلفزة والإنترنيت، على خلفية أزمة أوكرانيا.

كما حظرت حسابات تابعة للشبكتين الروسيتين على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعتيم على دوافع أزمة أوكرانيا، والتغطية على جرائم قوات كييف النازية ضد الروس، والناطقين بالروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية + روسيا اليوم