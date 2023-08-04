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August 4 2023 - 13:50

موسكو: ما يحدث في النيجر شأن داخلي ويجب استبعاد التدخل العسكري الخارجي

منذ 53 mins 4 August، 2023
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أخبار دولية - روسيا

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن ما يحدث في النيجر شأن داخلي، مشددا على ضرورة استبعاد أي تدخل عسكري أجنبي في هذا البلد.

وأضاف مصدر الخارجية الروسية: “يجب استبعاد احتمال التدخل في النيجر، وحل مشاكل هذا البلد بجهود مواطنيه. هذه شؤون داخلية تخص النيجر، ونلتزم مبدأ أن حل المشاكل الإفريقية من شأن الأفارقة… أبناء إفريقيا يجب أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم”.

وفي وقت سابق، طالب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدته على استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وأعلن اللواء عبد الرحمن تشياني أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح ببازوم.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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