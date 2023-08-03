عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن “اعتراضها على خفض وكالة “فيتش” تصنيف الولايات المتحدة الائتماني”، واصفة إياه بأنه “غير مبرر تماما” لأنه تجاهل التحسن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأميركي.

واوضحت يلين في تصريح لها، إن “إعلان فيتش الثلاثاء لم يأخذ بعين الاعتبار متانة الاقتصاد الأميركي وتدني معدلات البطالة وتراجع التضخم واستمرار النمو وقوة الابتكار، وذلك خلال تعليقات مجهزة لإلقائها في مكتب للمتعاقدين بدائرة الإيرادات الداخلية بالقرب من واشنطن”.

المصدر: وكالات