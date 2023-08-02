أعلنت الرئاسة التركية في بيان رسمي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء على زيارة الرئيس الروسي لتركيا.

وقال البيان إن أردوغان شكر نظيره الروسي على طائرتي الإطفاء البرمائيتين اللتين أرسلتهما روسيا لمكافحة حرائق الغابات، وأعرب عن ارتياحه للاهتمام المتزايد للسياح الروس بتركيا، مؤكدا أنه “سيتم تحطيم رقم قياسي في السياحة هذا العام مع جهود مشتركة”.

وشدد أردوغان خلال المحادثة على “ضرورة عدم اتخاذ خطوات لتصعيد التوترات” في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا على أهمية مبادرة البحر الأسود التي وصفها بأنها “جسر سلام”.

وحسب أردوغان، فإن “الإغلاق طويل الأمد أحدا”، وأن الدول المحتاجة إلى الحبوب وذات الدخل المنخفض هي الأكثر معاناة، مشيرا إلى عودة أسعار الحبوب للارتفاع بعد انتهاء تنفيذ مبادرة البحر الأسود.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل بذل جهود مكثفة ودبلوماسية من أجل استمرار “صفقة الحبوب”.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعرب أمس الثلاثاء عن استعداد موسكو للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لكن فور تنفيذ شروطها.

المصدر: وكالات