بالفيديو والصور | هيئة خادم: حملة تطوعية بيئية في الضاحية الجنوبية بالتزامن مع مسيرة العاشر

مع انتهاء المجلس المركزي الذي نظمه حزب الله في الضاحية الجنوبية، باشرت هيئة خدام الامام الحسين (ع)، المنظمة من قبل الهيئات النسائية في بيروت، بحملة تنظيف للشوارع عقب المسيرة العاشورائية.

بدأت الحملة من مجمع سيد الشهداء وصولا لساحة الامام الحسين (ع)، وذلك بمشاركة ٤٠٠ متطوعة، بحيث تم تنظيف جميع الطرقات مع انتهاء المسيرة المركزية.

تخبرنا بتول كرنيب، المسؤولة الاعلامية للهيئات النسائية في بيروت بعض التفاصيل عن هيئة خدام الامام الحسين (ع).

في الختام، أكدت كرنيب ان هدف الحملة يقتصر على خدمة الامام الحسين وأهل بيته (ع)، بالاضافة الى نقل الصورة الجميلة التي تليق بمحبي الامام (ع).

تقول سارة رضا، إحدى متطوعات الهيئة، ان سبب مشاركتها في هذه الخدمة هو التعبير عن مدى حبها و انتمائها للامام الحسين(ع)و أهل بيته.

و أضافت ان خدمة محبي الإمام(ع) هي أعظم خدمة وكل ما تقدمه فداءٌ له. كما ختمت بالقول:”أقدم نفسي و كل ما أملك فداء لهم جميعاً”.

المصدر: موقع المنار