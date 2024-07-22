الحرارة تنخفض في الأيام المقبلة! – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 22 2024 - 11:14

الحرارة تنخفض في الأيام المقبلة!

منذ 1 ساعة 22 July، 2024
Weather Lebanon1111
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما ترتفع في الداخل، مع ظهور ضباب كثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة:  طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، يزداد معها الشعور بالحر.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24  و 32، طرابلس بين 23 و  31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:  قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما ترتفع في الداخل، مع ظهور ضباب كثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية أحيانا.

الأربعاء:  قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الخميس:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتبقى درجات الحرارة دون تعديل على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل كما وتنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 31 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 27 درجة، في الداخل من 21 إلى 36 درجة.

-الرياح السطحية:   جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع:   متوسط على الساحل، سيىء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

 

الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 65  و 85 %.

-حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة

-الضغط الجوي:  755  ملم زئبق

 

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة