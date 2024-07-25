رسالة “الهدهد” وصلت وأرعبت العدو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 25 2024 - 21:52

رسالة “الهدهد” وصلت وأرعبت العدو

منذ 1 ساعة 25 July، 2024
صور طائرة الهدهد
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

شغل الهدهد اعلام العدو وصهاينة الشمال معا ورسالته وصلت وأرعبت.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة