“الاسلامي العلوي”: دعوة أبناء الطائفة لتقديم طلباتهم للهيئة الناخبة قبل 15 من الشهر المقبل

دعت عقدت الهيئتان الشرعية والتنفيذية في “المجلس الاسلامي العلوي” في لبنان في بيان السبت الى “ابناء الطائفة العلوية الاسراع في تقديم طلباتهم الى امانة سر المجلس الاسلامي العلوي، من اجل ضمان مشاركتهم في انتخابات المجلس”.

وقال البيان “اعتبار تاريخ 15 اب/اغسطس 2023 ضمنا موعداً نهائياً لتقديم الطلبات”، وتابع “ندعو جميع ابناء الطائفة الاسلامية العلوية المشار اليهم بالمادة السادسة من القانون ٤٤٩/٩٥ الى الاسراع في تقديم طلباتهم الى امانة سر المجلس الاسلامي العلوي، من اجل ضمان مشاركتهم في انتخابات المجلس”.

واضاف البيان “ندعو الهيئة الشرعية الى دراسة ملفات اسماء رجال الدين المقترحة من اللجنة الانتخابية وطلبات الاعتراض المقدمة الى المجلس واخذ القرار المناسب بشأنها”، وأكد “توجيه تحذير شديد اللهجة الى من يتجرأ على استعمال شعار المجلس دون صفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام