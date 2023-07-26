أخصائي أورام يكشف أولى أعراض سرطان البنكرياس

أعلن البروفيسور ألكسندر سيرياكوف أخصائي الأورام، أن سرطان البنكرياس هو أحد أنواع السرطان التي يصعب علاجها.

ويشير البروفيسور في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إلى أن هذا السرطان غالبا ما يشخص في مراحل متأخرة. لأنه يتطور من دون أعراض أو قد تظهر أعراض له غير مميِّزة، وقد تشير إلى أمراض أخرى.

ويقول: “أحد أهم أعراض سرطان البنكرياس الألم الناجم عن نمو الورم عبر النهايات العصبية. واعتمادا على منطقة الألم، يمكن أن يشعر الشخص بالألم في المراق الأيمن والأيسر أو في الجانب الأيسر اعلى البطن. كما يمكن أن يكون حول الخصر، خاصة عند الاستلقاء على الظهر ليلا، وكذلك بعد تناول أطعمة دهنية “.

ووفقا له، من بين الأعراض الأخرى التي يمكن ان تظهر- تغير لون البشرة ويرقان الأغشية المخاطية والصلبة والحكة الجلدية وفقدان الوزن وانتفاخ البطن.

ويشير الطبيب، إلى أن العوامل التي تحفز الإصابة بسرطان البنكرياس هي: نمط الحياة الخامل، الإفراط في التدخين، سوء التغذية (تناول كمية كبيرة من الأطعمة الدهنية والمقلية والمواد المحتوية على نسبة عالية من السكر)، عامل الوراثة والعمر أكثر من 65 عاما والتهاب البنكرياس المزمن.

ويقول: “يمكن أن تزيد بعض الأمراض، مثل مرض السكري وتليف الكبد وكيس البنكرياس والسرطان، من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس”.

ويشير إلى أنه من أجل تشخيص أمراض الأورام في الوقت المناسب، يجب الخضوع لفحوصات وقائية بشكل دوري، واستشارة الطبيب في حالة ظهور أي أعراض.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"