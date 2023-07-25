تقرير مصوّر| حزب الله : نعمل لبناء الدولة في لبنان وحريصون على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

اكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان “حزب الله يعمل لبناء الدولة في لبنان وهو حريص على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت يكون أميناً على حماية التحرير ويعمل لبناء الدولة برعاية خطة إنقاذ”. موقف كلام الشيخ قاسم جاء خلال المجلس العاشورائي الذي ينظمه حزب الله في بلدة الشرقية الجنوبية .

وخلال مشاركته في المجالس العاشورائية في بلدتي حاروف وقاقعية الجسر الجنوبيتين قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إن حزب الله يسعى للنهوض بلبنان على قاعدة حفظ سيادة القرار الوطني.

ومن مقام السيدة خوله عليها السلام وبلدة بيت مشيك البقاعية نبه رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن من تداعيات المراوحة التي تشهدها ازمة انتخاب الرئيس.

وفي بلدة التليلة البقاعية نبه النائب إبراهيم الموسوي من الأهداف الخبيثة الكامنة وراء استهداف العائلة والمنظومة القيمية لمجتمع المقاومة.

عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق دعا الى المسارعة في ايجال الحلول التي تقي البلد من اي ازمة مالية جديدة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بعد ايام.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الل في باحة بلدة العين البقاعية .

المصدر: قناة المنار