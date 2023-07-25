توتر اردني صهيوني والسبب ” سوالف “

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، عن توتر طرأ خلال الأيام الأخيرة في العلاقات الصهيونية –الأردنية، بعد قص الأمن الأردني “سوالف” عدد من اليهود على أحد المعابر الحدودية.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم”أن القصة بدأت عندما قص عناصر الأمن الأردني على معبر “اسحق رابين” شمالي إيلات “سوالف” عدد من اليهود قبل دخولهم الأردن؛ الأمر الذي أثار غضب حكومة الاحتلال.

وبرر الأمن الأردني التصرف بأنه جاء لـ”حماية الإسرائيليين؛ خشية وجود علامات فارقة تسهّل عملية تشخيص هوياتهم في الأردن”.

واعتبرت الخارجية الصهيونية التصرف الأردني “مسًا بمشاعر اليهود”، عبر تعمد إخفاء ملامحهم.

وبعث وزير الخارجية الصهيوني “إيلي كوهن” مذكرة احتجاج للسفارة الأردنية في “تل أبيب” أعرب فيها عن “صدمته” من تصرف السلطات الأردنية، داعيًا إلى عدم تكرار ذلك.

وقال “كوهن”: “إن مجموعة تضم 150 متديّنًا يهوديًا تم احتجازهم على مدار 48 ساعة على المعبر الحدودي مع الأردن إلى حين قيام بعضهم بقص السوالف بناءً على طلب السلطات الأردنية

المصدر: وكالة صفا