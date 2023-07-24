كنعاني: على الدول منع تدنيس القرآن الكريم او تسليم المجرمين إلى الدول الإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 18:54

كنعاني: على الدول منع تدنيس القرآن الكريم او تسليم المجرمين إلى الدول الإسلامية

منذ 59 mins 24 July، 2023
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ايران - عربي وإقليمي

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة ناصر کنعاني بشدة العمل المخزي في تدنيس القرآن الكريم في أوروبا التي تحسب نفسها متحضرة.

وقال كنعاني اليوم الإثنين، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وفي يده المصحف الشريف: نجدد مرة اخرى استنكارنا لتدنيس القرآن الكريم في أوروبا التي تحسب نفسها متحضرة، معتبرا ان هذا العمل مخز وإهانة لجميع الأديان السماوية والإبراهيمية وغير مقبول ولا يوجد مبرر لمثل هذا العمل.

وأضاف : على الحكومات التي ارتكبت فيها هذا العمل المخزي الذي يعتبر بمثابة إهانة لملياري مسلم ولجميع الديانات السماوية والإبراهيمية، منع تكرار مثل هذه الأعمال المشينة والتعامل بصرامة مع المجرمين أو تسليم هؤلاء المجرمين إلى الدول الإسلامية.

كنعاني

المصدر: وكالة ارنا

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