احياءات حاشدة لعاشوراء في بيروت والمناطق

رابعة ليالي العزاء في بيروت واحيائها، في التقرير التالي

وغصّت حسينيات القرى والبلدات البقاعية بالمحبين في رابعة ليالي المحرّم

نبقى في منطقة البقاع وتحديداً قرى الهرمل والبقاع الشمالي واحياءاتها التي جددت البيعة لسيد الشهداء

الى البقاع الغربي حيث أقيمت مراسم تعظيم القرآن الكريم خلال الاحياءات العاشورائية

وعلى امتداد منطقة جبل عامل الثانية احياءات جامعة ووقفات نصرة للقرآن الكريم

وقفات تضامنية ومجالس ومضائف من منطقة جبل عامل الاولى نتابعها في التقرير التالي

وعلى موعد مع العزاء ووقفات الادانة لتدنيس القرآن كانت قرى منطقة جبل لبنان والشمال

في خيمة الحوراء زينب (ع) ، وداع مسلم بن عقيل.