الامام الخامنئي: يجب انزال أقسى عقوبة بحق مرتكب جريمة تدنيس القرآن الكريم

اعتبر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ان جريمة تدنيس القرآن الكريم في السويد حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة، وأكد ان جميع علماء المسلمين متفقون على انزال أقسى عقوبة بمرتكب هذه الجريمة.

وفي رسالة لسماحته اليوم السبت ردا على التجرؤ على هتك حرمة القرآن الكريم في السويد طالب سماحته الحكومة السويدية بتسليم الجاني الى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية.

كما أوضح قائد الثورة الاسلامية في رسالته انه يجب على الحكومة السويدية أن تعلم أنه من خلال دعم المجرم اتخذت موقفا حربيا ضد العالم الإسلامي واستقطبت كراهية وعداء الدول الاسلامية وشعوبها والعديد من حكوماتهم.

وختم رسالته بالقول ان الله غالب على امره وهو على كل شيء قدير، لافتا الى أن قداسة القرآن الكريم ستزداد يوما بعد يوم وستصبح أنوار هديه أكثر إشراقا، مؤكدا على ان مرتكبي هذه الجريمة والمتآمرين وراء الكواليس اشخاص وضعاء جدا بحيث لا يستطيعون منع هذا التألق المتزايد باستمرار.

المصدر: وكالة ارنا