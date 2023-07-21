أغنى رجل في العالم يخسر 20 مليار دولار في يوم واحد

خسر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قرابة 20.3 مليار دولار في يوم واحد، إثر هبوط سهم شركة السيارات الكهربائية “تسلا” في البورصة الأمريكية.

وقالت مجلة “إيكونوميك تايمز”، إن سهم شركة “تسلا” هبط بنسبة 9.7%، بعد أن رجح الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” (Tesla) إيلون ماسك احتمال أن توصل الشركة في خفض أسعار سياراتها الكهربائية.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ” فقد تراجعت ثروة ماسك بنحو 20.3 مليار دولار إلى 234.4 مليار دولار، ويعد هذا التراجع سابع أكبر هبوط لثروة ماسك في التاريخ.

وعلى الرغم من هبوط ثروة إيلون ماسك إلا أنه حافظ على مركزه كأغنى رجل في العالم.

المصدر: روسيا اليوم